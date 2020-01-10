Украинец попытался вывезти в Венгрию "фонящие" часы

/ Фото: ГПСУ

На пункте пропуска "Вилок" на границе с Венгрией пограничники Мукачевского отряда перехватили контрабандный груз, который излучал радиацию.

Как сообщили в Государственной пограничной службе, в ходе пересечения границы микроавтобусом Mercedes сработал комплекс автоматизированного контроля за перемещением радиоактивных веществ и ядерных материалов.

Во время углубленного досмотра машины пограничники обнаружили в сумке 51-летнего пассажира семь авиационных часов, причем двое превышали допустимую норму изотопного излучения.

В ходе тщательной проверки выяснилось, что излучение одного из приборов превышает допустимую норму в 25 раз, а другого – в семь раз. Опасные предметы были изъяты и сообщили об этом компетентным органам.

Напомним, ранее в Мукачево Закарпатской области изъяли крупнейшую партию контрабандных сигарет в истории Украины. Стоимость найденного товара составляет 70 млн грн. Кроме этого, выявлено 13 грузовых автомобилей, которые перемещали подакцизную продукцию.

А в Черновицкой области на границе с Румынией пограничники обнаружили табачную контрабанду стоимостью более 6 млн гривен – одну из крупнейших за последние пять лет.

Кроме того, сообщалось, как закарпатские контрабандисты доставляют за границу сигареты и сколько на этом зарабатывают. Уникальный эксперимент провели журналисты "Сегодня".

Напомним, Украина уже стала лидером по контрабанде сигарет в Европу. За год из Украины в ЕС попало 5,8 млрд сигарет.

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