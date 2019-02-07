Украинец пытался провезти в Италию крупную партию сигарет
Контрабанду мужчина пытался спрятать в автомобиле
В Закарпатской области украинские пограничники задержали гражданина Украины, который пытался провезти крупную партию контрабандных сигарет.
Мужчину с почти 20 тысячами пачек сигарет обнаружили пограничники на украинско-венгерской границе. Как выяснилось, "товар" украинец пытался провезти в Италию. Контрабанду он спрятал в днище и потолке прицепа автомобиля, в котором перевозил кожу крупного рогатого скота.
Ранее сообщалось о том, как закарпатские контрабандисты доставляют за границу сигареты и сколько на этом зарабатывают. Уникальный эксперимент провели журналисты "Сегодня".
Напомним, Украина уже стала лидером по контрабанде сигарет в Европу . За год из Украины в ЕС попало 5,8 млрд сигарет. Также мы писали, что министр внутренних дел Арсен Аваков объявил "крестовый поход" на контрабандистов .
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