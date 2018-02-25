Украинец собрал рекордную коллекцию автографов олимпийских чемпионов

Рекордную в Украине коллекцию автографов олимпийских чемпионов собрал житель Ужгорода. У него их почти восемьсот. Профессионалы оценивают коллекцию в десятки тысяч долларов. Как владельцу удаётся получить подписи спортсменов со всего мира и готов ли их продать – узнала Ани Никогосян.

В коллекции украинца – автографы 770 медалистов олимпийских игр в 34-ох видах спорта из 42 стран. Больше ни у кого в Украине такого собрания нет. Ни один из автографов Гендлер не покупал. С кем-то из спортсменов знакомился на соревнованиях, какие-то выменял у других коллекционеров, некоторые получил в письмах через федерации.

"Я подумал, что я возьму у них автографы и у меня останется след их истории, след их биографии, след их рекордов", – признается коллекционер автографов Аркадий Гендлер.

Достижения каждого спортсмена Аркадий Гендлер вспоминает без труда. Говорит, олимпийцы его вдохновляют.

Есть в коллекции и особо ценный автограф единственного в истории 23-кратного олимпийского чемпиона по плаванию американца Майкла Фелпса.

"Я прочитал в наших журналах, что он учится в таком-то университете, написал туда письмо, и он мне ответил. И теперь у меня есть автограф Майкла Фелпса", – говорит Аркадий Гендлер.

Многие из этих подписей сегодня стоят тысячи гривен. Но о том, чтобы продать их – коллекционер даже не думает. Мечтает открыть собственную выставку.

"Допустим автограф Яшина стоит 10 тысяч гривен. Но у меня даже мысли нет, потому что это бесценно. Это легендарная личность, это олимпийский чемпион 1956 года", – признается коллекционер.

А вот Александр Крылов коллекционированием автографов занимается профессионально. Он покупает и продает не только подписи, но и реквизиты звезд спорта и кино. "Сегодня" попросили известного знатока раритетных автографов посмотреть коллекцию ужгородца и оценить ее. Оказалось, у Аркадия Гендлера есть такие автографы, за которыми охотятся мировые коллекционеры. Среди них и подписи знаменитой хоккейной сборной СССР.

"Великолепная коллекция, в мировом масштабе. Таких коллекций не так много. Что касается материальной ценности, то я бы оценил ее в десятки тысяч долларов", – говорит Александр Крылов.

Теперь Аркадий Гендлер мечтает получить три важных для него автографа – украинских олимпийских чемпионов 90-х – легкоатлетки Инессы Кравец и гимнастки Татьяны Гуцу, а также спринтера Усейна Болта.