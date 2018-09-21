Украинка пыталась вывезти за границу ребенка по поддельным документам

На границе с Польшей пограничники остановили нашу 44-летнюю соотечественницу, которая пыталась незаконно вывезти несовершеннолетнюю дочь по поддельному документу.

У гражданки Украины, которая ехала со своей 10-летней дочерью через пункт пропуска "Краковец", пограничники Мостиского отряда обнаружили поддельную доверенность на вывоз ребенка за границу. Выяснилось, что отец девочки на момент выдачи заявления находился за пределами Украины.

"Чтобы изменить решение пограничников об отказе в выезде несовершеннолетней, женщина попыталась заплатить военнослужащим 50 евро. На такое предложение пограничники ответили категорическим отказом, а совершенное правонарушение задокументировали", – сообщают в ГПС.

Украинку с ребенком через границу не пропустили. Дело передали в руки сотрудников Нацполиции.

Как известно, еще 3 июля 2018 г. Верховная Рада приняла ряд законов, которые были направлены на защиту прав детей. Пакет документов разработало Министерство юстиции в рамках инициативы "Чужих детей не бывает". В этом проекте не только уделяется много внимания правам детей, но и всерьез ужесточилась ответственность за неуплату алиментов.

Напомним, ранее в материале "С ребенком за границу: что нужно знать родителям о новых правилах" сайт "Сегодня" подробно объяснил, что нужно знать о новой процедуре, как изменились правила и требования, и какие документы нужны для выезда.

Ранее юристы объяснили, как вывезти ребенка за рубеж, если со вторым родителем нет связи.