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Украинка вернулась из Италии и оказалась в больнице: проверяют на коронавирус

25 февраля, 17:14

Пдозрения на коронавирус проверяют у женщины в Черновцах

В инфекционное отделение больницы в Черновцах доставили женщину, которая вернулась на родину из Италии, охваченной коронавирусом – ее проверяют на наличие болезни.

Как заявила заместитель директора Черновицкой ОГА Мария Полищук, местная жительница вернулась на Буковину недавно.

"В Черновицкую областную клиническую больницу в инфекционное отделение госпитализировали женщину. Все, что мне известно сейчас, это то, что она недавно вернулась из Италии. Медики ее проверяют", – сказала чиновник.

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Полищук отметила, что пока врачи не могут говорить, что у них есть подозрения о наличии коронавируса у пациентки и пообещала обнародовать подробности позже.

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Отметим, что недавно с подозрением на коронавирус в больнице оказался житель села в Закарпатской области. Врачи проверили пациента и установили, что он болен "обычной" простудой.

Стоит напомнить, что на границах с Евросоюзом украинские пограничники ввели меры безопасности – каждому водителю и пассажиру, которые въезжают в страну, измеряют температуру. Эти процедуры ожидают путешественников на границах с Венгрией, Румынией, Польшей и Словакией. Также будут проверять пассажиров столичных аэропортов "Киев" и "Борисполь".

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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Италия вирус Черновцы буковина коронавирус

Источник: Укринформ

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