Украинские оружейники приоткрыли секрет создания своей электроники

Электронные платы спасают жизни и наводят оружие

Украинское предприятие "Укроборонпром" приоткрыло тайны создания отечественных электронных плат, которые помогают запускать ракеты и самолеты, а также спасают человеческие жизни. Без них невозможно представить современный мир.

В Украине их создают на Хмельницком государственном заводе. Обычные на вид платы на самом деле являются сердцем и мозгом любой техники. Без них не будет работать мобильный телефон и не поедет танк.

Над созданием одной микросхемы работает почти полторы тысячи человек. Сначала они делают специальные дорожки: на них программируется задача, которую будет выполнять плата. Затем дорожки покрывают медью и золотом, чтобы защитить их от коррозии. Над готовыми платами колдуют изобретатели, инженеры и ученые.

Одна из них программируется для так называемых "глушилок" – устройств "Оберег". Если поставить такую на склады с боеприпасами, можно избежать диверсий и взрывов, уверяют специалисты.

"Дроны не имели бы возможности доступа к этим складам. Они бы не могли забрасывать туда взрывные устройства, потому что становились бы неуправляемы. Наша техника погасила бы их, и они бы на территорию этих складов не попали", – объяснил заместитель директора Хмельницкого государственного предприятия "Новатор" Николай Тотарчук.

Есть и такая плата, задача которой – спасать жизни саперам.

"Сапер цепляет на себя устройство, включает передатчик, который дает помехи на ту мину, которую собираются разминировать, и уже команды "истребить" не будет, чтобы мина взорвалась. И сапер ее разминирует", – рассказал один из сотрудников предприятия.

Благодаря еще одной маленькой микросхеме украинские истребители могут летать.

"Эта микроплата выдает для диспетчера данные высоты полета, запаса топлива, бортового номера", – добавили на предприятии.

В секретной комнате разрабатывают современные радиолокационные комплексы для истребителей и бомбардировщиков. Все – на заказ "Укроборонпрома".

"Комплекс находит цель, захватывает ее, ведет и ждет команды пилота. И пилот выпускает ракету для уничтожения цели", – рассказал начальник цеха Анатолий Новицкий.

Государственное предприятие "Новатор" является одним из ведущих в Украине, но не единственное, которое производит электронные платы для вооружения и военной техники.

Впрочем, это далеко не все, что здесь создают. Выпускают также авиационное и бытовое радиооборудование, приборы учета и даже медицинское оборудование. Вскоре, говорят, возьмутся за устройства для запуска в Украине скоростной 5G связи.

Как сообщали новости "Сегодня", советник Зеленского Абромавичус в своем заявлении о будущем "Укроборонпрома" отмечал, что не нужно ликвидировать госконцерн, а вместо этого нужно заменить менеджмент в нем. По его словам, в наблюдательном совете должны быть люди разных специальностей, а не только военные.

Напомним, до февраля 2016 года Абромавичус был министр экономического развития и торговли Украины, но сам подал в отставку. После этого экс-министр нашел новую работу в Украине.

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