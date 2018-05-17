Украинские спасательницы после работы вышивают обереги и иконы

После работы в актовом зале женщины-спасительницы поют и занимаются ремеслом

Обереги от спасительниц. Черновицкие сотрудницы ГСЧС собственноручно создают вышитые талисманы для родных и коллег – иконы, вышивки и полотенца.

Лейтенант гражданской защиты Татьяна Загура после работы, вместе с коллегами, берется за полотно и иглу. Вышивает рубашку-оберег для сына. Первый крестик только после поговорок.

"Когда начинаешь делать голову куклы – все по спирали, это символ бесконечности. Берется кусочек ткани, который заматывается в рулончик, это основа головы. Она никогда не бывает с лицом, только крест. Это не христианский крест, а символ солнца, языческий", – объясняет начальник медицинского пункта Управление ГСЧС в Черновицкой области Светлана Мойсова.

После работы в актовом зале женщины-спасительницы поют и занимаются ремеслом.

"Они являются той движущей силой, которая нас, скажем так, вдохновляет на создание чего-то красивого чего-то неординарного, я бы даже так сказала", – говорит главный специалист юридического отдела Управления ГСЧС в Черновицкой области Людмила Мельник.

Еще одним оберегом для коллектива спасательной службы, надеются девушки, станет вот эта вышитая бисером икона – Неопалимая купина, которая, говорят, бережет от пожаров.

"Планируем ко дню спасателя (17 сентября) вышить такую икону и сделать такой оберег. Каждая из нас внесет свой кусочек. Не одна вышивала, а каждая из работниц", – признается специалист по делопроизводству Управления ГСЧС в Черновицкой области Валентина Соколова.

На такие вечера по народному искусству спасительницы начали собираться после того, как вначале года создали "Буковинский календарь". Для него фотографировались в старинных вышитых костюмах. Некоторые из работниц уже изготовил себе наряд ко Дню вышиванки. И надели его сегодня.

Напомним, в Кривом Роге создали гигантскую вышиванку.

Как сообщалось, в Черновцах появился мурал с девушкой в вышиванке. Мурал стал подарком ко Дню вышиванки, ведь именно студенты этого города 12 лет был стали основателями этого праздника.

Напомним, ранее руководство киевского метро объявило, что 17 мая любой пассажир в вышиванке сможет проехать в подземке бесплатно. Акция действовала с 8 до 11 часов утра на станциях "Майдан Независимости", "Крещатик", "Золотые ворота", "Лыбидская", "Университет" и "Арсенальная".

Также журналисты сайта "Сегодня" узнали как во Всемирный день вышиванки выглядеть наиболее стильно, и сколько за это придется заплатить.