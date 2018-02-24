Украинские танкисты учатся по стандартам НАТО

На Яворовском полигоне во Львовской области украинские военнослужащие 14 отдельной механизированной бригады перенимают канадский опыт применения танковых подразделений в боях. Об этом в пятницу, 23 февраля, сообщает Радио Свобода.

Тактические учения с применением танков проводят канадские инструкторы. В процесс учений не вмешиваются, но следят и после происходит совместное обсуждение. Украинские танкисты получают конкретные советы. Согласно стандартам НАТО, в одном взводе задействуют четыре танка, в украинской армии – три.

"Особенность канадской армии в том, что они заботятся о безопасности людей. У них все сконцентрировано на том, чтобы обеспечить наибольшую охрану, чтобы было меньше потерь. Во многом сходства в нашей тактике и их, а разница в наступательных действиях. Мы идем в боевую линию, а они определенными скачками перемещаются, работают, как пехота", – рассказал военный инструктор, украинский военнослужащий Виталий Голуб.

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Отмечается, что в этом году впервые украинские военнослужащие полноценным армейским подразделением в составе НАТО примут участие в военных учениях на полигоне Сухопутных войск США в Германии.

Напомним, недавно президент Украины Петр Порошенко утвердил план учений на 2018 год. Глава государства подписал закон, который разрешает допуск иностранных военных на территорию Украины. Таким образом, в Украине в этом году пройдут пять крупных военных учений.

Читайте больше о допуске иностранных военных на территорию Украины.

Как сообщали Минобороны, Украина и страны НАТО проведут новые масштабные учения. Первый этап планирования масштабных совместных сухопутных учений подразделений Вооруженных сил Украины и армейских подразделений иностранных государств Rapid Trident-2018 ("Стремительный трезубец-2018") завершился во Львовской области.