"Укрзализныця" начала продажу билетов еще на шесть поездов дальнего следования

В "Укрзализныце" открыли продажи билетов еще на шесть поездов дальнего следования в направлении Запада Украины, которые начнут курсировать с 4 июня 2020 года.
Об этом заявил исполняющий обязанности главы правления "Укрзализныци" Иван Юрик, сообщается на официальном сайте акционерного общества.
Так, продажа билетов открыта на следующие поезда:
- №1/2 сообщением Ивано-Франковск – Константиновка (через день, из Ивано-Франковска – с 4 июня по парным числам, из Константиновки – с 5 июня по непарным);
- №7/8 Киев – Ивано-Франковск (ежедневно с 4 июня);
- №749/750 Киев – Ивано-Франковск (ежедневно, из Киева – с 4 июня, из Ивано-Франковска – с 5 июня);
- №29/30 Киев – Ужгород (ежедневно, из Киева – с 4 июня, из Ужгорода – с 5 июня);
- №98/97 Ковель – Киев (через день, из Ковеля – с 3 июня по непарным, из Киева – с 4 июня по парным);
- №772/771 Хмельницкий – Киев (ежедневно, с 4 июня).
С учетом этих поездов уже открыта продажа билетов на 35 поездов дальнего следования, причем, в соответствии с распоряжением Кабмина, в поездах доступна лишь половина мест.
Напомним, только за первые три дня со старта продаж ж/д билетов пассажиры приобрели 21 тысячу проездных документов. Билеты продают в железнодорожных кассах на вокзалах и онлайн на сайте УЗ, но мобильное приложение перевозчика еще не работает.
Кроме того, с 1 июня продажа билетов может осуществляться за 90 дней до даты отправления, а не за 45-60, как было раньше. Ранее новости "Сегодня" также побывали на вокзале в Киеве и узнали, что происходит внутри во время карантина:
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