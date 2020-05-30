"Укрзализныця" начала продажу билетов еще на шесть поездов дальнего следования

Список маршрутов пополнился рейсами в шесть городов на запад Украины

В "Укрзализныце" открыли продажи билетов еще на шесть поездов дальнего следования в направлении Запада Украины, которые начнут курсировать с 4 июня 2020 года.

Об этом заявил исполняющий обязанности главы правления "Укрзализныци" Иван Юрик, сообщается на официальном сайте акционерного общества.

Так, продажа билетов открыта на следующие поезда:

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- №1/2 сообщением Ивано-Франковск – Константиновка (через день, из Ивано-Франковска – с 4 июня по парным числам, из Константиновки – с 5 июня по непарным);

- №7/8 Киев – Ивано-Франковск (ежедневно с 4 июня);

- №749/750 Киев – Ивано-Франковск (ежедневно, из Киева – с 4 июня, из Ивано-Франковска – с 5 июня);

- №29/30 Киев – Ужгород (ежедневно, из Киева – с 4 июня, из Ужгорода – с 5 июня);

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- №98/97 Ковель – Киев (через день, из Ковеля – с 3 июня по непарным, из Киева – с 4 июня по парным);

- №772/771 Хмельницкий – Киев (ежедневно, с 4 июня).

С учетом этих поездов уже открыта продажа билетов на 35 поездов дальнего следования, причем, в соответствии с распоряжением Кабмина, в поездах доступна лишь половина мест.

Напомним, только за первые три дня со старта продаж ж/д билетов пассажиры приобрели 21 тысячу проездных документов. Билеты продают в железнодорожных кассах на вокзалах и онлайн на сайте УЗ, но мобильное приложение перевозчика еще не работает.

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Кроме того, с 1 июня продажа билетов может осуществляться за 90 дней до даты отправления, а не за 45-60, как было раньше. Ранее новости "Сегодня" также побывали на вокзале в Киеве и узнали, что происходит внутри во время карантина:

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