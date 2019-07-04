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Умер боец Королевской бригады: парень подорвался на фугасе, прикрывая своих товарищей

4 июля, 15:44

25-летний Эдуард Лобода был родом из Сумской области

В городской больнице Курахово, что в Марьинском районе Донецкой области, сегодня, 4 июля, от полученных ранений скончался воин Королевской бригады – старший солдат Лобода Эдуард Витальевич. Об этом сообщает пресс-служба 24-ОМБР им. короля Данила.

Вчера, 3 июля, он вместе с побратимами обеспечивал прикрытие промежутков, где могли  действовать  диверсионно – разведывательные группы противника. Было известно, что в течение последнего месяца противник, проникая в Марьинку, устанавливал мины на маршрутах, которыми передвигались как военные, так  и гражданские.

Группа наших военных, которую возглавлял старший солдат Лобода, выбрала правильный рубеж для противодействия, что не позволяло проникать врагу  в район наших подразделений. Однако  противник уже успел на том направлении установить фугасы с новейшими датчиками движения (российского производства).

Эдуард, который был впереди своей группы, прикрыл побратимов от взрыва, приняв весь удар на себя. Почти сутки медики пытались спасти ему жизнь, но, к сожалению, ранения оказались несовместимыми с жизнью.

Эдуард Витальевич, родился 2 января 1994 в Сумской области. Он ушел на фронт добровольцем, а затем подписал контракт в ВС Украины.

"Почти всему научился сам. Был душой компании и всегда готовым прийти на помощь. Пользовался большим авторитетом в коллективе, всегда шел первым и возвращался последним. Не боялся брать ответственность на себя" – так вспоминают Эдуарда боевые побратимы.

Напомним, вчера, 3 июля, пророссийские боевики 29 раз обстреляли позиции ВСУ, из них 13 раз – с применением запрещенных Минскими соглашениями артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 и 82 мм. Противник также открывал огонь по нашим защитникам из гранатометов различных систем, вооружения БМП, зенитных установок, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. В результате боевых действий пятеро бойцов ВСУ были ранены.

Как ранее сообщали новости "Сегодня", недавно офицер ВСУ Анатолий Штефан назвал потери боевиков за июнь. Противник пополнял бесславную "бригаду-200" не только от пуль воинов ВСУ, но и "самоликвидировался" (нарушение мер безопасности, смерть в результате болезни, суицид).

Также сообщалось, что Херсоне похоронили сержанта медицинской службы Ирину Шевченко – она погибла в санитарном автомобиле, который попал под огонь боевиков недалеко от Водяного. Во время обстрела также погиб водитель – Сергей Майборода. Он будет похоронен в Славянске, в Донецкой области.


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Тег Донбасс, подорвался, ранения, боец

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