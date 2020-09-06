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Умер первый львовский кардинал Марьян Яворский

6 сентября, 10:17

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

У священнослужителя была самая высокая должность в Римско-католической церкви после Папы

В Украине умер первый кардинал среди латинских львовских архиепископов Марьян Яворский.

Об этом сообщает пресс-служба Львовской архиепархии Римско-католической церкви в Украине. На сайте уточнили, что священнослужитель умер на 94-м году жизни.

"На 94-м году жизни скончался кардинал-пресвитер Марьян Яворский – епископ-сеньор Львовской архиепархии Римско-католической Церкви. 44 Архиепископ-Митрополит Львовский латинского обряда и первый кардинал среди латинских Львовских Архиепископов, который сотрудничал с тремя понтификами: св. Иоанном Павлом II, Бенедиктом XVI и Франциском", – говорится в сообщении.

Напомним, не так давно умер священник в Виннице, у него зафиксировали коронавирус. Протоиерей Алексей Иродов был настоятелем храма священномученика Владимира, митрополита Киевского. Священнослужителю было всего 49 лет.

А в больнице Ужгорода умер старший епископ Украинской Евангельской Церкви, глава Всеукраинского совета церквей и религиозных организаций Василий Райчинец. Свои соболезнования высказали президент Владимир Зеленский и премьер-министр Денис Шмыгаль.

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умер Львов архиепископ кардинал
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