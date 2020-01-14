Умерла украинка, которую работодатель в Польше бросил на остановке с инсультом

/ Фото: РБК-Украина

Во Львовской области умерла украинка Оксана Харченко, которую работодатель в Польше выбросил на улицу с инсультом. Женщины не стало 13 января.

Об этом сообщил Витольд Горовский, бывший сотрудник МИД и председатель общественно-культурного общества "Польша-Украина".

По его словам, Оксана проходила реабилитацию в Польше до декабря 2018-го, а затем ее перевезли в родное село во Львовской области, где за ней ухаживала семья.

"Ее общее состояние было хорошим, но она не восстановила свою способность к самостоятельной жизни. Две недели назад я связался с Натальей (сестрой Оксаны) и получил информацию о том, что она все еще находится в доме своей семьи", – написал он.

Женщина страдала от почечной недостаточности, но окончательная причина смерти пока не называется.

Напомним, инцидент с украинкой произошел еще весной 2018-го года в Великопольском воеводстве: польский работодатель хотел избежать ответственности за нелегального работника, потому вывез женщину в город и вызвал полицию к якобы пьяной женщине.

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