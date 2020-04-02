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Умерла внезапно: еще у одной роженицы в Ивано-Франковске подозревают COVID-19

2 апреля, 17:08

Татьяна Власенко

Женщина была абсолютно здоровой

Роженица, которая внезапно умерла в перинатальном центре Ивано-Франковска 1 апреля, могла быть инфицированной COVID-19. Об этом на брифинге сообщила глава городского департамента здравоохранения Мария Бойко.

По ее словам, вскрытие показало подозрение на двустороннюю пневмонию.

"Сегодня (2 апреля, – Ред.) проводилось вскрытие умершей, которое показало подозрение на двустороннюю пневмонию. Поэтому мы сейчас имеем подозрение, что у этой женщины могла быть коронавирусная инфекция", – сообщила Бойко.

По словам главы департамента здравоохранения Ивано-Франковска, медицинская помощь беременной была предоставлена быстро и в полном объеме.

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"Буквально за 10 минут она родила путем кесаревого сечения. Причины такой внезапной смерти на фоне полного здоровья устанавливаются", – рассказала чиновница. .

Также Бойко сообщила, что женщина родила ребенка на 35-36 недели. Малыш в состоянии средней тяжести находится в реанимации.

Все материалы для анализа на коронавирус у умершей уже отобраны. Результаты будут позже.

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Ранее стало известно, что в Ивано-Франковске в областном перинатальном центре новый коронавирус обнаружили у еще одной пациентки. Об этом сообщил мэр города Руслан Марцинкив..

По его словам, когда у женщины поднялась температура, ей дважды делали экспресс-тесты на COVID-19. Оба показали отрицательный результат.

"Потом сделали проверку ПЦР-системой. Этот текст показал, что у женщины есть вирус", – отметил Марцинкив.

Напомним, ранее сообщалось, в Ивано-Франковском областном перинатальном центре от коронавируса уже умерли две женщины.

Одну из них – 37-летнюю роженицу, сердце которой остановилось 30 марта – похоронили в Болехове.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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