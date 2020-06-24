В "Укравтодоре" рассказали, сколько дорог и мостов разрушила вода на западе страны

В результате непогоды в Ивано-Франковской области разрушено 110 км дорог, еще 427,5 км дорог повреждены. Об этом сообщает пресс-служба "Укравтодора" в Facebook.
"Всего в результате стихии в Ивано-Франковской области 110 км автодорог разрушено, 427,5 километров автодорог повреждено, 90 мостов разрушено, 130 мостов повреждено, 285 человек отселены, 1850 метров береговых укреплений разрушено", - говорится в сообщении.
Пресс-служба уточняет, что в Закарпатской области на участке дороги Мукачево – Рахов – Богородчаны – Ивано-Франковск – Рогатин – Львов, который был подтоплен рекой Тиса, обеспечен сквозной проезд, но с некоторыми ограничениями на определенных участках. На местах работают инженеры местной службы автодорог, к ликвидации последствий стихии подключена техника.
Кроме того, в результате интенсивных дождей река Днестр частично вышла из берегов в городе Галич, из-за чего перекрыто движение на мосту через Днестр на трассе Н-09.
В то же время уже восстановлен проезд по дороге Н-09 через село Микуличин, участок которой был перекрыт завалами камней и горной породы.
Напомним, на Прикарпатье потоки воды разрушили мост через реку Ломницу, который семь лет восстанавливали после прошлого серьезного паводка 2008 года.
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