Сделать стартовой
26,17
29,73
УКР
Главная Больше  Новости в регионах Больше  Новости Западной Украины

Уникальная выставка во Львове: Фонд Рината Ахметова приглашает посмотреть на мамонта и носорога

27 июня, 11:59

Экспозиция работает со среды по воскресенье с 11:00 до 18:00, понедельник и вторник – выходные дни

Фото: fdu.org.ua

26 июня Львовский государственный природоведческий музей открыл для широкого круга зрителей уникальную выставку "Ледниковая эпоха: возвращение мамонта во Львов".

Экспозиция работает со среды по воскресенье с 11.00 до 18.00. Понедельник и вторник – выходные дни. Для внутренне перемещенных лиц – переселенцев из Донбасса и Крыма - вход бесплатный при наличии справки переселенца.

Выставка создана в рамках проекта "Динамичный музей" Фонда Рината Ахметова, а ее главными экспонатами стали мамонт и шерстистый носорог. Их уникальность, поясняют ученые, заключается в том, что останки таких животных находят преимущественно в вечной мерзлоте. В Украине же их в начале ХХ века обнаружили в озотокеритовой шахте. Благодаря проекту удалось своевременно отреставрировать ископаемые останки и даже сохранить целой структуру ДНК! Кроме того, Фонд помог оснастить Львовский природоведческий музей современными мультимедийными технологиями. Как сказал профессор из Цюриха и антрополог с мировым именем Ганс-Конрад Шмуц, теперь Львовский музей в равной степени интересен и детям, и ученым. А именно таким и должен быть современный музей.

"Фонд проделал замечательную работу, результаты которой вы можете увидеть своими глазами. Я приглашаю всех приехать сюда", – подчеркнул Ганс-Конрад Шмуц.

Читайте также

Теперь Львовский музей может составить конкуренцию индустрии развлечений и стать точкой притяжения на культурной карте Украины. По мнению Татьяны Кухоцкой, директора по развитию проектов Фонда, это произошло в результате внедрения современных технологий и стандартов музейной деятельности.

"Благодаря проекту "Динамичный музей" сотрудники музея разработали дорожную карту изменений, которые могли бы сделать его интересным для современной аудитории. Фонд поддержал эту программу и выполнил свои обязательства. Поддерживая прошлое, поддерживая музеи, закладывается фундамент будущего", – пояснила Татьяна Кухоцкая.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег выставка, Львов, музей, мамонт, фонд Рината Ахметова

Вы сейчас просматриваете новость " Уникальная выставка во Львове: Фонд Рината Ахметова приглашает посмотреть на мамонта и носорога". Другие Новости Западной Украины смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

"Никогда не сдавайтесь!": детям Донбасса рассказали, как добиться успеха

25 июня, 21:12

Известный телеведущий Игорь Пупков вдохновил детей своим примером

"Теперь я слышу": как получить помощь

24 июня, 18:05

После рождения Даниил не издавал ни звука, а в двухмесячном возрасте реагировал только на громкую музыку

Данька. Улыбаться и бороться

21 июня, 10:41

Фонд Рината Ахметова передаст украинским больницам 200 машин скорой помощи

20 июня, 16:15

Автомобили оснащены современным оборудованием. Часть предназначена для удаленных районов и труднодоступных мест

Быстро и полезно: незабываемо вкусные оладьи

На эту красотку подписаны в Instagram даже ее звездные коллеги

Громкое поражение Джошуа обернулось для него неожиданностью

5 простых способов продлить молодость кожи

12 дизайнерских находок для обустройства кухни

За что Борис Филатов будет хлопать в ладоши Владимиру Зеленскому

Известно, что замедляет развитие умственных способностей

Медведева, Загитова, Туктамышева. Их зажигательный отпуск

"Основной инстинкт": страсть, которая убивает

Невестка Поплавского получила титул "Миссис Украина-2019"

Женщина пропала в океане: спустя 1,5 года случилось нечто

Kasta отдает компьютерную мышь без проводов за копейки

Пенсии снова растут: кому и сколько добавят с 1 июля

Сегодня, 07:00

Кабмин обещает с 1 июля увеличить выплаты тем, кто полжизни отработал

Пенсионный вопрос: хватит ли в бюджете денег до конца года

Вчера, 07:51

Эксперты говорят, что пока ситуация не критична, но Украине как воздух нужен ощутимый рост экономики

Смотрите, какая "штука": как новая банкнота в 1000 гривен повлияет на рост цен в Украине

Вчера, 07:00

С октября в кошельках украинцев поселится банкнота в 1 тыс. грн. А вот копейки скоро исчезнут

Месяц с новым президентом: эксперты рассказали о плюсах и минусах Зеленского на посту гаранта

25 июня, 07:38

У гаранта среди достижений называют сдвиг по "Нормандии", а эксперты говорят о решительности

Зеленский отменил два указа бывшего главы государства Порошенко

Как бег воздействует на раковую опухоль: ученые вынесли вердикт

Зеленый горошек — почему его стоит включить в рацион и кому
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь