Уникальная выставка во Львове: Фонд Рината Ахметова приглашает посмотреть на мамонта и носорога

Экспозиция работает со среды по воскресенье с 11:00 до 18:00, понедельник и вторник – выходные дни

Фото: fdu.org.ua

26 июня Львовский государственный природоведческий музей открыл для широкого круга зрителей уникальную выставку "Ледниковая эпоха: возвращение мамонта во Львов".

Экспозиция работает со среды по воскресенье с 11.00 до 18.00. Понедельник и вторник – выходные дни. Для внутренне перемещенных лиц – переселенцев из Донбасса и Крыма - вход бесплатный при наличии справки переселенца.

Выставка создана в рамках проекта "Динамичный музей" Фонда Рината Ахметова, а ее главными экспонатами стали мамонт и шерстистый носорог. Их уникальность, поясняют ученые, заключается в том, что останки таких животных находят преимущественно в вечной мерзлоте. В Украине же их в начале ХХ века обнаружили в озотокеритовой шахте. Благодаря проекту удалось своевременно отреставрировать ископаемые останки и даже сохранить целой структуру ДНК! Кроме того, Фонд помог оснастить Львовский природоведческий музей современными мультимедийными технологиями. Как сказал профессор из Цюриха и антрополог с мировым именем Ганс-Конрад Шмуц, теперь Львовский музей в равной степени интересен и детям, и ученым. А именно таким и должен быть современный музей.

"Фонд проделал замечательную работу, результаты которой вы можете увидеть своими глазами. Я приглашаю всех приехать сюда", – подчеркнул Ганс-Конрад Шмуц.

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Теперь Львовский музей может составить конкуренцию индустрии развлечений и стать точкой притяжения на культурной карте Украины. По мнению Татьяны Кухоцкой, директора по развитию проектов Фонда, это произошло в результате внедрения современных технологий и стандартов музейной деятельности.

"Благодаря проекту "Динамичный музей" сотрудники музея разработали дорожную карту изменений, которые могли бы сделать его интересным для современной аудитории. Фонд поддержал эту программу и выполнил свои обязательства. Поддерживая прошлое, поддерживая музеи, закладывается фундамент будущего", – пояснила Татьяна Кухоцкая.

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