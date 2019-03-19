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Уникальные украинские пещеры могут стать наследием ЮНЕСКО

Сегодня, 15:14

Подобной системы пещер больше нет на европейском континенте

Фото: menr.gov.ua
Фото: menr.gov.ua.
Уникальные украинские пещеры могут стать наследием ЮНЕСКО //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/0e8/aee/5c90e8aeea7cc.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/0e8/aee/5c90e8aeea7cc.jpg Запад Подобной системы пещер больше нет на европейском континенте

В Тернопольской области расположена уникальная система пещер и среди них крупнейшая в мире гипсовая пещера "Оптимистическая". Украина предлагает внести их к объектам всемирного природного наследия ЮНЕСКО. Об этом сообщил министр экологии и природных ресурсов во время рабочей поездки в Тернопольскую область, сообщает сайт Минприроды.

"Тернопольщина известна всему миру своими уникальными природными объектами. Подобной системы пещер больше нет на европейском континенте. Похожие пещеры есть только на территории Соединенных Штатов Америки. Думаю, никого не надо убеждать, что такие объекты природы на самом деле принадлежат не одной стране, а являются естественным богатством человечества, поэтому мы инициировали занесение тернопольских пещер к объектам всемирного природного наследия ЮНЕСКО", - рассказал министр.

Он добавил, что Минприроды провело предварительные консультации с Институтом геологических наук Украины, а также к этому процессу привлечено Тернопольскую ОГА.

"Нас поддерживают и ученые, и областная администрация. Уже состоялось подготовительное совещание на уровне областной власти и спелеологов, есть договоренности о создании рабочей группы, которая будет формировать предложения для включения этой уникальной сети пещер в предварительный список объектов ЮНЕСКО, как это предусмотрено процедурой", - объясняет чиновник.

В частности, предлагается внесение в этот список пещеры "Оптимистическая", длина разведанных ходов которой достигает 214 км. Ранее она была включена в Книгу рекордов Гиннеса как самая большая в мире гипсовая пещера и как вторая по общей длине пещерных ходов в мире. "Оптимистическая" уступает только пещерной системе Мамонтова-Флинт-Ридж в США.

В целом, система пещер Тернопольщины насчитывает более сотни пещер. Среди них: Озерная (Голубые озера) – 83 километра 400 метров, Млынки – 14 километров 330 метров, Вертеба – 7 километров 820 метров и много других, расположенных неподалеку от сел Крывче, Королевка, Шупарка, Городок, Сковятин, Угрин, Улашковцы, Кудринцы, Сапогов, Збручанское, Межгорье. Большинство этих пещер имеют статус памятников природы общегосударственного или местного значения и входят в состав национального природного парка "Днестровский каньон", а сейчас по инициативе Минприроды они могут войти в список всемирного природного наследия ЮНЕСКО.

Напомним, в Министерстве культуры рассказали, какие объекты Украины могут стать наследием ЮНЕСКО.

Ранее признание ЮНЕСКО получило  искусство пиццайолло в Неаполе. Теперь оно входит в список Всемирного нематериального наследия. 

Тем временем, США официально покинули ЮНЕСКО. Став государством-наблюдателем Штаты прекратят с организацией сотрудничество по ряду вопросов.

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Тег пещеры, ЮНЕСКО, наследие

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