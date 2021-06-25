"Упакуем и вывезем в родное Закарпатье": против мэра Ровно открыли дело за угрозы ромам

В начале месяца чиновник резко высказался о ромах, это вызвало скандал в Сети

Правоохранители начали уголовное производство против мэра Ровно Александра Третьяка из-за угроз ромам. Согласно статье, ему грозит до пяти лет лишения свободы.

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Об этом сообщает rivne.online со ссылкой на пресс-службу полиции.

Из-за чего начался скандал?

9 июня в эфире одной из местных радиостанций Третьяк заявил, что его возмущает поведение некоторых ромов.

Тогда он сказал: "Всех упакуем в автобус и вывезем в их родное Закарпатье". После этого глава города получил шквал негативных высказываний от местных жителей и извинился на своей странице в Facebook.

"Вчера (9 июня, – Ред.) на вопрос журналистов относительно противоправного поведения представителей национальных меньшинств в нашем городе ответил весьма эмоционально за что хочу попросить прощения", - написал он.

Дело против мэра Ровно

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Как пишет СМИ, производство начали по факту умышленных действий, направленных на разжигание национальной, расовой или религиозной вражды и ненависти, унижение национальной чести и достоинства.

Третяку грозит наказание в виде штрафа от 200 до 500 необлагаемых минимумов доходов граждан (3 400 – 8 500 гривен) или ограничение свободы сроком до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью до 3 лет.

Напомним, ранее в дом, где живет мэре Киева Виталий Кличко, пришли с обысками. Операцию провели в рамках уголовного производства по фальсифицированным нефтепродуктам.

А пресс-секретарь мэра Киева Оксана Зиновьева уточнила в комментарии сайту "Сегодня", что правоохранители звонили в дверь Кличко, и это попало на запись видеокамеры. Однако копы говорят, что пришли не к нему, а в квартиру двумя этажами ниже.

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