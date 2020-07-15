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Упал на эскалаторе: в Черновцах пятилетнему ребенку оторвало палец

15 июля, 15:15

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

Мальчик находится в больнице скорой медицинской помощи

В Черновцах пятилетний мальчик тяжело травмировался, спускаясь с мамой по эскалатору в одном из торговых центров города.

По информации АСС, заместитель директора Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Сергей Паушак рассказал, что инцидент произошел после обеда 14 июля.

Во время движения ребенок упал, а его рука застряла между ступеньками эскалатора. В результате мальчику оторвало палец на правой руке.

Пострадавший сейчас находится в травматологическом отделении. Руководитель больницы скорой медицинской помощи Александр Грушко рассказал, что его состояние было средней тяжести, сегодня он чувствует себя лучше.

Согласно информации медика, мальчику раздробило также несколько пальцев руки. Если пострадавшая рука является его рабочей, ребенку будут оформлять инвалидность.

Напомним, ранее в Киевском метрополитене пассажиры заметили "человека-паука" – парень взбирался по балюстраде эскалатора, держась за поручни.

Также мы рассказывали, как в Киеве на станции метро "Лукьяновская" женщина похитила пятилетнего ребенка – она ухватила его за руку и вела за собой. Остановили ее мать малыша и киевляне, ставшие очевидцами инцидента.

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