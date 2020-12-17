Киста на весь живот: во Львове 11-летнему мальчику провели уникальную операцию (видео)

Во Львове медики сделали уникальную операцию 11-летнему мальчику. Ребенок упал с велосипеда и у него в животе образовалась киста объемом три литра. Врачи удалили ее без хирургического вмешательства.

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Об этом узнали журналисты "Сегодня" Оксана Лабойко и Алексей Шелковый.

Как оказалось, мальчик пытался не сбить собаку, выкрутил руль велосипеда и упал. Он говорит, что не сильно ударился, но спустя некоторое время ему стало плохо. Мать вызвала скорую.

В районной больнице пациенту диагностировали разрыв поджелудочной и отправили во Львов. Но операция могла оставить ребенка с инвалидностью. Чтобы не рисковать – детские хирурги позвали коллег, оперирующих взрослых.

Видео: Сегодня

"Мы смогли с помощью гибкого эндоскопа, зайдя в полость желудка через ротовую полость, задреновать эту кисту, поставить туда стенты и таким образом спровоцировать полное выздоровление нашего мальчика", – сказал заведующий отделом ендоскопидии Львовской областной клинической больницы Назар Була.

В областной больнице такие манипуляции выполняют часто, потому что разрыв поджелудочной – распространенный у взрослых, переболевших панкреатитом. А вот у детей, к тому же из-за травмы, – редкость.

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Напомним, ранее львовские нейрохирурги провели особенную операцию на мозге 10-летней девочки. Медики удалили опухоль без кровопотери, поскольку родители девочки из-за религиозных убеждений не разрешили ей переливать чужую кровь.

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