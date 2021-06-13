Упал в горную реку: на Прикарпатье утонул ребенок

Фото: пресс-служба ГСЧС

В воскресенье, 13 июня, в Ивано-Франковской области нашли тело ребенка, который упал в горную реку Черемош.

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Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"13 июня в 8:03 горные спасатели подняли на берег тело ребенка, в отношении которого осуществлялись поиски", – говорится в сообщении.

Фото: пресс-служба ГСЧС

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Оказалось, что вечером 12 июня на реке Черемош находилось трое детей. Один мальчик поскользнулся на камнях и упал в реку. Ребенка понесло вниз по течению.

На место сразу же прибыли спасатели, которые начали осмотр территории и поиски 12-летнего ребенка.

Отметим, что уровень воды в реке в среднем 1 м, местами до 2 м, там очень быстрое течение.

Фото: пресс-служба ГСЧС

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Напомним, в Покрове Днепропетровской области 8-летнего мальчика, который потерялся неделю назад, нашли мертвым. Кинолог со служебной собакой обнаружил тело ребенка в канализационном коллекторе недалеко от места проживания.

Подозреваемый в убийстве – один из ухажеров его матери. На такой поступок мужчина решился после ссоры с возлюбленной – она якобы отказала ему в близости.