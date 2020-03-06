Упал в обморок и умер: в Черновцах таинственно погиб кандидат в руководители больницы

В Черновцах во время конкурса на замещение вакантной должности главного врача Черновицкой областной клинической больницы один из кандидатов внезапно потерял сознание. Вскоре он умер, сообщили в областном совете, пишет molbuk.ua.

Также смерть Виктора Дороша подтвердили в Больнице скорой медицинской помощи.

Известно, что погибший был врачом Черновицкой областной клинической больницы, врачом-хирургом высшей квалификационной категории. 4 марта ему исполнилось 52 года.

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Напомним, ранее в Херсонской области скончался заместитель председателя Горностаевского района Александр Шум. Скорая помощь прибыла быстро, но спасти его не удалось. Мужчина скончался на рабочем месте, ему было 46 лет.

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Кроме того, в Сумской области в результате дорожно-транспортного происшествия погибли чиновник областного совета и его водитель. Предварительно, водитель не справился с управлением и слетел слева в кювет. В момент ДТП Алексей Сябренко находился на переднем пассажирском сидении автомобиля.

Также в Николаеве поссорились два представителя объединенной территориальной громады, после этого один из них решил обратиться в полицию. Во время оформления претензий мужчина, на которого жаловался заявитель, почувствовал себя плохо и умер в карете скорой помощи.

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