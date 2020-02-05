Ураганный ветер на Закарпатье повалил деревья и остановил фуры (фото и видео)

Фото: ГСЧС

В Закарпатской области уже несколько дней бушует непогода – ветер валил деревья, а фуры застревали на дорогах.

Как сообщает "ПроЗахід", в Иршавском районе были обесточены семь населенных пунктов, но с самого утра над восстановлением электроснабжения работали специалисты, и сейчас частично без света только город Иршава. Ветер был настолько сильным, что валил линии электропередач и деревья. Три дерева рухнули в городе Свалява, селе Кибляры и селе Загорб. В последнем случае оно упало на хозяйственную постройку.

Также ветер валил деревья в Мукачево. Как рассказали в управлении городского хозяйства местного горисполкома, все произошло улице Подгорянская (около пивзавода). Из-за инцидента движение транспорта по улице было заблокировано.

Реклама

Деревья не выдержали ураганного ветра и в Ужгороде. Утром на улице Мукачевской с корнями вырвало два дерева.

В тренде На Донбассе не утихает вражеский огонь: ВСУ понесли серьезные потери

"Также на протяжении минувших суток подразделения ГСЧС области оказывали помощь водителям в буксировке 7 транспортных средств, которые не могли самостоятельно двигаться перевалами Закарпатья", – рассказали в пресс-службе ГСЧС в Закарпатской области.

Ранее мы писали, что по состоянию 5 февраля в Украине из-за непогоды был обесточен 41 населенный пункт. "В результате осложнения погодных условий (осадки и порывы ветра) в результате срабатывания автоматической системы защиты ЛЭП обесточен 41 населенный пункт в двух областях", – заявили в ГСЧС.

Тем временем,непогода, завтра, 6 февраля, будет бушевать на юге страны и частично на востоке. Также придут серьезные морозы около 10 градусов. Об этом сообщила в Facebook синоптик Наталия Диденко.

По ее словам, циклон Petra в четверг уже будет над Крымом, поэтому непогода в виде сильных осадков, сопутствующих зимних неблагоприятных явлений, еще задержится на юге, востоке (особенно в Днепропетровской области).

Все подробности в спецтеме Непогода в Украине

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама