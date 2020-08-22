Усиление карантина в Черновцах: в городе могут начаться протесты

Горожане не готовы к жестким противоэпидемическим мерам

В Черновцах, в которых власти планируют усилить карантин, горожане могут выйти на протесты. Об этом в эфире телеканала "Украина 24" заявил исполняющий обязанности мэра Алексей Каспрук.

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"Люди не готовы к красной зоне. Десятки тысяч предпринимателей на Калиновском рынке просто обанкротятся, если будет очередной локдаун. Поэтому и идут переговоры", – рассказал он.

Чиновник отметил, что местные жители не верят в угрозу эпидемии коронавирусной инфекции и отказываются придерживаться жестких противоэпидемических мер.

А тем временем в регионе продолжают фиксировать немалое число новых заболевших. Как рассказал на своей странице в Facebook глава местной областной госадминистрации Сергей Осачук, уже второй день подряд в регионе по более 200 инфицированных за сутки.

"Последние дни буковинцы активно пренебрегали собственной безопасностью. Случаи инфицирования случались на рынках, на курортах, в общественном транспорте и, конечно же, во время массовых гуляний", – отметил он.

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Чиновник добавил, что некоторые госпитальные базы на Буковине уже загружены на 70%, 80% и даже 100%.

Напомним, ранее в Черновцах у здания областной государственной администрации состоялась акция протеста местных бизнесменов. Участники митинга требовали, чтобы власти не усиливали ограничения работы заведений питания, магазинов и торговых центров.

Недавно мы сообщали, что 20 августа в Украине решили пересмотреть зональное деление страны в связи с распространением коронавирусной инфекции. Тогда в "красную" зону попали Черновцы.

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