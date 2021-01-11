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Условия равные не для всех: в Тернополе протестуют против локдауна (видео)

11 января, 12:50

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

Предприниматели требуют разрешить им работать

В Тернополе местные жители собрались на акцию протеста против введенного в Украине локдауна. Большинство протестующих – представители малого и среднего бизнеса. Они стоят под стенами здания Тернопольской ОГА.

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Об этом сообщает сайт "0352".

Отмечается, что митинг в центре города начался в 9:45. Участники акции заявляют, что из-за условий локдауна они не могут нормально вести бизнес и обеспечивать семью. Также они возмущены тем, что в городе продолжают работать отдельные рестораны, собственники которых, по их словам, имеют "особые" привилегии.

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Так, участники акции составили обращение, которое передадут местным властям. В частности, протестующие требуют:

  • обеспечить равные условия для всех предпринимателей;
  • разрешить людям вести бизнес (открыть магазины и кафе).
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Напомним, ранее власти Тернополя отказывались вводить в городе дополнительные ограничения.

Однако вскоре власти таки сдались и решили с понедельника, 11 января, ввести в городе жесткий карантин.

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Тернополь предприниматели протестующие локдаун
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