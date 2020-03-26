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Устанавливают блокпосты и обследуют прибывших: на Закарпатье ужесточат карантин

26 марта, 17:00

Татьяна Очеретяна

На въезде в область устанавливают блокпосты

В связи с угрозой распространения коронавируса Закарпатскую область закроют на карантин. Об этом сообщила пресс-служба Закарпатского областного совета.

Так, с 00:00 27 марта и до 24 апреля года на территории области вводят новые ограничительные меры. В частности, все рынки перестанут работать (кроме крупных продуктовых оптовых рынков), и отделы для приготовления и приема пищи, кофе, других напитков, размещенные на АЗС.

Кроме того, перекроют движение на Ужоцком перевале и Торунском (Вышковском) перевале. На дорогах установят блокпосты.

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На Яблуницком и Абранском перевале обустроят контрольно-пропускные пункты и будут мерить температуру у тех, кто въезжает на территорию области.

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Также уточняется, что с 18 по 25 марта самоизолировались 6 729 жителей области. Из них 6 346 – обратились к семейным врачам. Всего по области в самоизоляции по состоянию на 25 марта находится 7 233 человек.

Напомним, хищники в зоопарке в Запорожья оказались на грани голода из-за карантина . Заведение закрыто для посетителей, выручки от билетов нет. Именно поэтому средств на еду для животных не хватает.

Кроме того, президент Владимир Зеленский хочет открыть рынки в маленьких городах , ведь базары в небольших населенных пунктах могут быть основным источником продуктов.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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карантин коронавирус Закарпатская область самоизоляция

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