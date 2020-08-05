"Утерянные" туристы и замок на карантине: как на Луцк повлияла "красная" зона

Десятки туристов отказались от поездки на Волынь из-за карантина

В Луцке после внесения города в "красную" карантинную зону, были отменены брони в гостиницах, а также закрылся главный туристический магнит – замок Любарта.

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Как рассказала менеджер одного из отелей Ирина Калищук, отели и хостелы понесли немалые финансовые потери, сообщает "Суспільне.Волинь".

"Все бронирования, которые были – отменены, потому что люди не могут добраться. Был забронирован почти весь отель, но брони сняты", - отметила она.

Стоит отметить, что, согласно решению областных властей, все хостелы и отели должны были закрыться. При этом, после того, как Луцкий горсовет обжаловал это постановление, большинство заведений общественного питания и отдыха продолжают работать.

Между тем, в одной из гостиниц признались, что ожидали приезда спортсменов-легкоатлетов, но соревнования были отменены.

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По данным городского управления туризма, ежегодно Луцк посещает почти 150 тысяч туристов, однако после начала карантина их стало значительно меньше.

"У меня не смолкал телефон вчера, потому что звонили из других городов, туроператоры, которые запланировали путешествия групп на эту неделю, и не знали, что делать", - рассказала начальница управления Екатерина Телипская.

Тем временем стало известно, что главную туристическую жемчужину города, замок Любарта, закрыли. На ворота повесили объявление, где объяснили, что исторический объект закрыт в соответствии с постановлением Кабмина.

По словам заместителя директора Государственного историко-культурного заповедника Виктора Баюка, руководство решило прислушаться к решению правительства и областных властей.

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По предварительной информации, замок не будет работать до 7 августа.

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"На выходные, возможно, возобновим работу", - отметил Баюк.

Он добавил, что коллектив заповедника продолжает работать. В частности, сотрудники занимаются организациями выставок и написанием научных работ.

Как рассказала польская туристка Наталья Костюк, она приехала в город, чтобы показать дочери замок, который вместе с мужем видела еще 17 лет назад.

"Просто жаль, что замок для посетителей закрыли", - призналась она.

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В свою очередь, сотрудница исторического объекта рассказала, что их коллектива карантин не коснулся.

"Обычно, в будние дни замок ежедневно посещает более сотни туристов. Из-за усиления карантина заповедник теряет финансовые поступления", - отметила она.

Напомним, ранее глава Волынской ОГА назвал попадание Луцка в "красную" зону случайным, но призвал местные власти выполнять решение Кабмина.

Отметим, ранее на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что области не могут самостоятельно ослаблять противоэпидемические меры, утвержденные правительством. Местные власти могут принимать решения только относительно ужесточения карантина, а не наоборот.

Как известно, с 1 августа Украина поменяла правила адаптивного карантина. Всю территорию страны поделили на четыре зоны – в зависимости от распространения коронавируса в регионе будут усиливаться либо ослабляться карантинные меры. К самой опасной, "красной" зоне отнесли города Луцк и Тернополь.

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

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