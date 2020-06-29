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"Утонувшие" дома и разрушенные дороги: что сейчас происходит на западе Украины (фото, видео)

29 июня, 10:08

Валентина Мартынюк Валентина Мартынюк

Больше всего урона непогода нанесла Прикарпатью

В западных областях Украины, которые накрыли масштабные наводнения, спасатели продолжают ликвидировать последствия непогоды. Что сейчас происходит в пострадавших регионах – рассказали в пресс-службе ГСЧС.

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Ивано-Франковская область

На данный момент на Прикарпатье подтопленными остаются 42 населенных пункта. Воду еще не откачали с 267 жилых домов. Кроме того, сейчас затоплены 574 подвала и 1008 приусадебных участков.

Также наводнения привели к разрушению дорог. Часть уже восстановили, но 149 километров трасс все еще находятся в разбитом состоянии. Из-за паводка в регионе сейчас непригоден 81 мост.

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"В течение суток силами ГСЧС откачано воду из 60 жилых домов и хозяйственных построек (с начала работ 408) и 215 (с начала работ из 424) колодцев. Расчищены 0,038 км (с начала работ 9,568) автодорог, 0,15 км русла рек (с начала работ – 3,32 км). Для населения доставлено около 120 кг продуктов питания для жителей Галицкого района", – рассказали спасатели.

Черновицкая область

Последствия наводнений до сих пор ликвидируют в 19 населенных пунктах Буковины. Там до сих пор подтоплены 163 жилых дома и фельдшерско-акушерский пункт. Под водой сейчас находятся 217 подвалов и 679 приусадебных участков.

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"Разрушено 1,4 км автодорог (было 1,4), 1 мост (был 1). Повреждено 40,88 км автодорог (было 47,78), 14 мостов (было 17)", - добавили в ГСЧС.

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Львовская область

С наводнениями борются в двух населенных пунктах региона. Из жилых домов там воду уже откачали, но до сих пор затопленными остаются шесть подвалов и два приусадебные участки.

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"Разрушено 0,08 км автодорог (было 0,78) 1 мост (был 1). Повреждено 0,22 км автодорог (было 2,57)", – добавили в ГСЧС.

Тернопольская область

В семи населенных пунктах области все еще подтоплены 42 жилых дома и 78 хозяйственных построек. Под воду же ушли 34 подвала и 209 приусадебных участков.

"Силами ГСЧС в течение суток откачано 715 куб. м воды (с начала работ – 1561) из 29 колодцев (с начала работ – 86) и 14 жилых домов и хозяйственных сооружений (с начала работ – 30), осуществлен подвоз 750 л питьевой воды местным жителям (с начала работ – 6650 л)", – рассказали спасатели.

Ранее мы сообщали, что Украина запросила помощи у НАТОдля ликвидации последствий масштабного наводнения на западе Украине.

Ранее потоп на западе Украины показали с высоты птичьего полета.

Все подробности в спецтеме Наводнение в Украине

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