Ужасы детского приюта на Волыни: полицейские проверяют факт развращения девочки

Сегодня, 18:14

В полиции открыли третье уголовное производство


В Волынской области начали уголовное производство по факту совершения развратных действий в отношении воспитанницы приюта для детей райцентра Рожище.

"Сегодня следователи внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по признакам уголовного преступления предусмотренного ч. 2 ст. 156 (развращение несовершеннолетних) УКУ. Информация поступила в полицию по результатам проверки детского приюта Уполномоченным Верховной Рады Украины по правам человека", – сообщают в полиции.

Сейчас проведен внеплановый медосмотр и судебно-медицинское освидетельствование детей.

В связи с этим прокуратура области обратилась в Волынский областной совет и Волынскую областную госадминистрации, чтобы инициировать назначение и проведение служебного расследования в отношении директора приюта, а также отстранить его от  полномочий директора на время проведения служебного расследования.

Напомним, вчера правоохранители начали уголовные производства по факту применения физического насилия к воспитанникам работниками приюта (ч. 1 ст. 125 Уголовного кодекса Украины), а также по факту ненадлежащего исполнения служебных обязанностей по охране жизни и здоровья несовершеннолетних, повлекшее существенный вред здоровью (ч. 1 ст. 137 Уголовного кодекса Украины).

Ранее омбудсмен Людмила Денисова написала на своей странице в Фейсбуке, что во время мониторингового визита в приют в Рожище (всего там находятся 33 ребенка от 3 до 18 лет) у 10 детей были обнаружены следы избиения и крови на одежде. Кроме того, трое детей заявили о сексуальных домогательствах со стороны руководства учреждения.

А не так давно президент Украины Петр Порошенко подписал указ "О первоочередных мерах по защите прав детей-сирот, детей, лишенных родительской опеки, и лиц из их числа".
дети, медосмотр, насилие, приют

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Источник:

"Сегодня"

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