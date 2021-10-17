Уже завтра Львов закроется на карантин: что изменится

По словам мэра, школьники города уходят на двухнедельные каникулы до 1 ноября

Во Львове ужесточат карантин / Фото: Коллаж: Сегодня

Во Львове с понедельника, 18 октября, начнут действовать дополнительные карантинные ограничения.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook городской голова Андрей Садовой.

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"Если в течение двух недель ситуация не стабилизируется, то с первого ноября учреждения общепита смогут посещать только вакцинированные или с негативным ПЦР-тестом", – сказал мэр Львова.

Какие вводятся ограничения

Школьники идут на двухнедельные каникулы до 1 ноября. Это же касается учреждений внешкольного образования, в том числе музыкальных школ. Библиотеки будут работать только на выдачу книг.

Запрет на массовые мероприятия, кроме тех, в которых участники и организаторы имеют сертификат вакцинации или негативный ПЦР-тест, сделанный не позже 72 часов до начала мероприятия.

Театры, музеи, кинотеатры, галереи, филармония, органный зал работают только для посетителей с COVID-сертификатом или негативным ПЦР-тестом. Количество посетителей – не более 50% от общего числа мест.

Спортзалы, отели и хостелы будут работать на таких же условиях – полная вакцинация персонала и наличие ПЦР-теста.

Объектам торговли, парикмахерским, салонам красоты и торгово-развлекательным центрам разрешат работать при условии вакцинации персонала или наличия негативных ПЦР-тестов. Заполняемость не может превышать половины от торговых площадей.

Учреждения общепита смогут работать до 23:00 и при условии полной вакцинации персонала или негативных ПЦР-тестов.

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