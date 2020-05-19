В супермаркете Ужгорода произошла вспышка коронавируса: что известно

В Ужгороде, где ранее COVID-19 заболел врач, произошла вспышка коронавируса в супермаркете. Об этом в своем Telegram сообщил местный журналист Виталий Глагола.

По его информации, заболели сотрудники супермаркете "Вопак" на улице Яроцкой.

"Заболели сразу шесть работников. Примечательно, что первый случай зафиксировали более недели назад, но огласки вспышки коронавируса в маркете избегали", – рассказал Глагола и добавил, что ему "написали сразу несколько сотрудников супермаркета и рассказали о вспышке коронавируса среди коллег".

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"Информацию мне анонимно подтвердили в областном лабораторном центре и врачи", – отметил журналист.

На сегодняшний день супермаркет открыт и продолжает обслуживать покупателей.

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В свою очередь в Ужгороде прокуратура зарегистрировала уголовное производство по сообщению СМИ о вспышке COVID-19 в одном из торговых заведений областного центра.

"В рамках следствия правоохранители, с привлечением соответствующих специалистов, проверят состояние соблюдения санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней в указанном учреждении, а также примут меры для предотвращения распространения инфекции среди работников магазина и жителей Ужгорода", – говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры.

Предварительная правовая квалификация в данном производстве по ч.1 ст. 325 УК Украины, то есть нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений.

Как сообщал сайт "Сегодня", ранее вспышка коронавируса произошла в одном из супермаркетов Сум. По последним данным, заразились 15 человек, преимущественно это люди, с которыми контактировала продавщица магазина.

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В то же время больницы Черновицкой области переполнены больными COVID-19. Подробнее – смотрите в сюжете новостей "Сегодня":

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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