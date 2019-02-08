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Ужгородским школьникам продлили карантин

Сегодня, 13:31

Дети получили три недели вынужденных «каникул»

Фото: molbuk.ua
Ужгородским школьникам продлили карантин //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/d68/dfe/5c5d68dfe2a0e.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/d68/dfe/5c5d68dfe2a0e.jpg Запад Дети получили три недели вынужденных «каникул»

Карантин до 15 февраля продлили в ужгородских школах из-за высокой заболеваемости гриппом. В областном центре Закарпатья приостанавливали обучение на три недели подряд еще 10 лет назад.

"Эпидемическая ситуация по гриппу, с ОРВИ остается сложной. За предыдущую неделю зафиксировали 1363 случая заболевших гриппом и ОРВИ. Большее количество больных зафиксировано среди взрослого населения", – Ирина Столярова, и.о. начальника отдела здравоохранения Ужгородского городского совета.

В последнюю неделю вирус отступил, но эпидемический порог в городе все равно превышен.

Напомним, ранее врач педиатр рассказал, как уберечь своего ребенка от гриппа и ОРЗ.

Кроме того, специалист рассказал о мифах в борьбе с гриппом и ОРВИ. Так, соль в нос и чаек от простуды не помогают заболевшим.

Также Министерство здравоохранения обнародовало названия штаммов гриппа, которые будут циркулируют в Украине в этом эпидсезоне. Согласно сообщению, в эпидсезон заболеваемости гриппом, который продлится с октября 2018 года по май 2019 года, украинцам, вероятно, будут угрожать вирусы, подобные A/Michigan/45/2015 (H1N1) pdm09, A/Singapore/INFIMH-16- 0019/2016 (H3N2) и B/Colorado/06/2017.

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Тег грипп, ОРВИ, карантин, ужгород

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