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В аэропорту Львова открыли лабораторию для тестирования на COVID-19: как она работает (фото)

16 июля, 16:42

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

Вся процедура длится 15 минут

Во львовском международном аэропорту появилась лаборатория, где делают ПЦР-тесты пассажирам рейсов.

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"Мы начали ПЦР-тестирование для досрочного прекращения самоизоляции лиц, которые пересекли государственную границу", - написали на странице аэропорта в Facebook.

В публикации отметили, что 16 июля 23 пассажира, которые прилетели из Лондона во Львов, решили сделать тесты в аэропорту. Медицинская процедура вместе с оформлением длится 15 мин.

Также в сети показали, как работает лаборатория.

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Как известно, украинцы и иностранцы, которые прибывают в Украину из стран "красной зоны", могут не проходить 14-дневную самоизоляцию , но для этого необходимо пройти ПЦР-тестирование. В таком случае тест делается за счет того, кто его проходит.

Напомним, ранее тесты на коронавирус начали делать в аэропортах Турции. Во всех крупных аэропортах этой страны откроют тест-центры по определению наличия коронавирусной инфекции. В более мелких аэропортах тест-центры заработали с 15 июля.

Также мы писали, что в Японии разработали быстрый тест на коронавирус. Новую методику разработала объединенная группа исследователей из трех университетов. Он позволяет выявлять инфекцию примерно за 30 минут без привлечения сложного оборудования и врачей-профессионалов и не уступает широко распространенным сейчас ПЦР-тестам.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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Львов аэропорты коронавирус ПЦР-тесты

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