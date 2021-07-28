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В авиакатастрофе на Прикарпатье погибли трое иностранцев-хасидов

28 июля 2021 21:31

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Погибшие находились в Ивано-Франковской области на отдыхе

Крушение самолета под Коломыей / коллаж "Сегодня"

Крушение самолета под Коломыей / коллаж "Сегодня"

В результате катастрофы легкомоторного самолета в Прикарпатье, который упал на частный дом, кроме пилота погибли трое хасидов, граждан Соединенных Штатов.

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Об этом сообщил телеграм-канале Объединенной еврейской общины Украины (ОЕОУ).

По данным общины, погибшие находились в Ивано-Франковской области на отдыхе.

"Как стало известно Объединённой еврейской общине Украины, в авиакатастрофе, кроме пилота, также погибли хасиды. Известно, что они были из группы, которая прибыла на отдых в этот район", - говорится в сообщении..

Напомним, 28 июля возле села Шепаровцы Коломыйского района на частный жилой дом упал легкомоторный спортивный самолет. После падения самолет загорелся, погибли 4 человека.

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На момент аварии в доме людей не было, здание загорелось, но через час пожар был потушен.

Помимо пассажиров погиб также профессиональный летчик, инструктор и совладелец аэродрома малой авиации в Коломые Игорь Табанюк.

Мы также писали, что авиарейс Киев-Батуми украинской авиакомпании Yanair вовремя не доставил украинских туристов в курортный город Батуми, поскольку был вынужден сделать незапланированное приземление.

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