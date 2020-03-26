В больницах Ивано-Франковска находятся десятки людей с тяжелой пневмонией

Только за сутки медики госпитализировали 12 человек с этим диагнозом

В Ивано-Франковске с пневмонией в больницы госпитализировали 61 человека. Все эти пациенты находятся в тяжелом состоянии, сообщил на своей странице в Facebook мэр города Руслан Марцинкив.

По его словам, только за сутки в Центральную городскую клиническую больницу с таким диагнозом привезли 12 человек, а в городскую больницу №1 – два.

Мэр Ивано-Франковска отметил, что этих пациентов должны проверить на коронавирус.

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Напомним, 25 марта в Ивано-Франковской области умерла женщина, которая 23 марта вместе с мужем поступила в больницу с подозрением на коронавирусную инфекцию. Женщина долго занималась самолечением и поздно обратилась к врачам. Отметим, что это – пятый летальный случай от коронавируса в Украине.

Также мы сообщали, что в Ивано-Франковской области в больнице с подозрением на коронавирус находятся 34 человека. Состояние большинства пациентов медики оценивают как средней или легкой тяжести.

Кроме того, из-за быстрых темпов распространения COVID-19 по Украине полицейские вместе с врачами будут устанавливать людей, с которыми контактировали зараженные.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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