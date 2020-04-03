В больнице Луцка COVID-19 массово инфицировались медики: кто виноват

В Луцкой городской клинической больнице коронавирусной инфекцией заразились восемь медиков. Эти случаи уже расследуют полицейские, сообщает "Суспільне".

"На сегодняшний день с начала карантина в единый реестр досудебных расследований внесены сведения о двух фактах, ответственность за которые предусмотрена ст.325 УК. Один факт – работа одной из сетей, когда не реагировали на наши замечания и продолжали. Другой факт – это по факту ненадлежащего исполнения своих служебных обязанностей в связи с распространением инфекции должностными лицами управлений здравоохранения. Пока без фамилий. Следствие установит, кто и в чем виноват", – рассказал начальник главного управления Нацполиции в области Юрий Крошко.

Крошко отметил, что к заражению медиков касается только одно из этих правонарушений. Если виноватых найдут, им могут грозить штраф, арест или ограничение свободы.

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Отметим, что впервые COVID-19 в клинической больнице обнаружили у директора заведения Ларисы Духневич. Сначала женщина лечилась в учреждении.

"Эпидрасследования проводятся также эпидемиологами. Этот случай рассматривает и национальная полиция. Я бы воздержался от комментариев, потому что по-разному трактуют комментарии. С одной стороны, если у тебя первого нашли, это не значит, что ты источник. Занимаются этим и органы, и эпидемиологи", – рассказал начальник областного управления здравоохранения Игорь Ващенюк.

Кроме того, сейчас на коронавирус проверяют 80 медработников Луцкой городской клинической больницы. Они могли контактировать с инфицированными.

Напомним, недавно в Луцке похоронили врача, у которого после смерти обнаружили инфицирование коронавирусом.

Также мы сообщали, что в Одесской областной больнице разразился скандал:

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