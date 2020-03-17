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В больнице Львова находятся 14 "подозреваемых" на COVID-19: что с ними сейчас

17 марта, 11:41

Татьяна Очеретяна

Все госпитализированные в стабильном состоянии

Во Львовской инфекционной больнице находятся 14 пациентов с симптомами респираторной инфекции, у которых обнаружили подозрение на коронавирус. Об этом сообщила врач Львовской областной инфекционной клинической больницы Наталья Смолинец, пишет galinfo.

По словам медика, в понедельник, 16 марта, в больнице находилось восемь пациентов с подозрением на коронавирус. У них взяли образцы биологического материала и отправили на исследование в Киев.

Позже поступило еще шесть пациентов. По словам врача, все они в стабильном состоянии, изолированы и получают медицинскую помощь в полном объеме. Пациенты поступили в больницу с невысокой температурой, их обследовали, а отобранные образцы отправили в Киев.

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По словам Смолинец, практически все они были в Польше. Эту информацию подтвердила и заместитель городского головы Галина Сличная на сессии городского совета.

Она также сообщила о 14 пациентах,среди которых 5 львовян. Среди них двое детей.

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"Вчера двум пациентам было проведено экспресс-тесты и антитела не было обнаружено", – сказала Сличная.

Напомним, в Житомире коронавирус заподозрили у 16-летнего студента. Парень учился в Польше, где и заболел.

Кроме того, в Киеве зафиксированы два первых случая заболевания, вызванных коронавирусом. Мэр столицы Виталий Кличко рассказал, где именно заразились двое киевлян.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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Львов больницы госпитализация коронавирус

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