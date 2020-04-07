Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 27,24
29,38
  1. Новости в регионах
  2. Новости Западной Украины

В больницу Черновцов, где лечат инфицированных CОVID-19, завезли морозильную камеру

7 апреля, 10:42

Тина Наринецкая

В медучреждении нет морга

В Черновцах в городскую больницу №1, в которой лечат инфицированных коронавирусом людей, завезли рефрижератор для умерших. Как выяснилось, в медучреждении нет морга. Об этом рассказал мэр города Алексей Каспрук в Facebook.

"Мы понимаем, что нас ждет в дальнейшем. И сегодня в обед, благодаря предпринимателям, которые откликнулись, мы завезли туда рефрижератор, большую фуру. Она будет служить местом временного пребывания тел умерших, если такая необходимость возникнет", – отметил градоначальник.

Он добавил, что эта больница – обычная, не инфекционная.

Реклама

"Она переоборудована и там действительно нет морга. В этой больнице за последнюю неделю умерло два человека. Одного черновчанин старшего возраста сразу передали родственникам, его похоронили с соблюдением всех процедур. Также умерла одна женщина, которая вела асоциальный образ жизни. Ее привезли в очень тяжелом состоянии из другой больницы. Она через несколько часов умерла. Было подозрение на коронавирус, оно не подтвердилось и ее похоронили еще в субботу утром", – отметил Каспрук.

На данный момент в Черновицкой области подтвердили 247 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Шесть их них оказались летальными.

В тренде
На Донбассе не утихает вражеский огонь: где было "жарко"

Ранее мы писали, что в Черновцах в областной клинической больнице умер инфицированный COVID-19 72-летний мужчина. Он неделю пытался лечиться дома.

Кроме того, в Черновцах медики спасают новорожденного, у которого подозревают коронавирус.

А тем временем в Европе уже зафиксировали замедление распространение инфекции:

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

камера больницы Черновцы инфекция коронавирус

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Коронавирус в Украине: карта заболевших по регионам за 7 апреля
Коронавирус в Украине: карта заболевших по регионам за 7 апреляУкраина
Мэры городов Украины обратились к руководству страны с открытым письмом
Мэры городов Украины обратились к руководству страны с открытым письмомДругие регионы
COVID-19 на Буковине: что известно о состоянии
COVID-19 на Буковине: что известно о состоянии "тяжелых" пациентовЗапад
В Черновицкой области лечат от коронавируса гражданина Италии
В Черновицкой области лечат от коронавируса гражданина ИталииЗапад
"Накипело": мама 7-летней девочки с СOVID-19 сделала откровенное признаниеЗапад
Украинские врачи подсчитали стоимость лечения инфицированного COVID-19
Украинские врачи подсчитали стоимость лечения инфицированного COVID-19Украина

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...