В больницу Черновцов, где лечат инфицированных CОVID-19, завезли морозильную камеру

В Черновцах в городскую больницу №1, в которой лечат инфицированных коронавирусом людей, завезли рефрижератор для умерших. Как выяснилось, в медучреждении нет морга. Об этом рассказал мэр города Алексей Каспрук в Facebook.

"Мы понимаем, что нас ждет в дальнейшем. И сегодня в обед, благодаря предпринимателям, которые откликнулись, мы завезли туда рефрижератор, большую фуру. Она будет служить местом временного пребывания тел умерших, если такая необходимость возникнет", – отметил градоначальник.

Он добавил, что эта больница – обычная, не инфекционная.

Реклама

"Она переоборудована и там действительно нет морга. В этой больнице за последнюю неделю умерло два человека. Одного черновчанин старшего возраста сразу передали родственникам, его похоронили с соблюдением всех процедур. Также умерла одна женщина, которая вела асоциальный образ жизни. Ее привезли в очень тяжелом состоянии из другой больницы. Она через несколько часов умерла. Было подозрение на коронавирус, оно не подтвердилось и ее похоронили еще в субботу утром", – отметил Каспрук.

На данный момент в Черновицкой области подтвердили 247 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Шесть их них оказались летальными.

Ранее мы писали, что в Черновцах в областной клинической больнице умер инфицированный COVID-19 72-летний мужчина. Он неделю пытался лечиться дома.

Кроме того, в Черновцах медики спасают новорожденного, у которого подозревают коронавирус.

А тем временем в Европе уже зафиксировали замедление распространение инфекции:

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама