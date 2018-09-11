В больницу после свадьбы: в Ровенской области массово госпитализируют людей

В Ровенской области 10 сентября была зарегистрирована вспышка острой кишечной инфекции. Массовая госпитализация пострадавших началась после празднования свадьбы 8 сентября в гостинично-развлекательном комплексе "Айвенго", что находится в с. Колоденка Ровенского района.

"На данный момент за медицинской помощью обратились 14 человек. Все заболевшие – взрослые, жалуются на озноб, тошноту, рвоту, понос, повышенную температуру тела (38-39 ° С). Госпитализированы 8 человек, а еще 6 отказались от госпитализации и лечатся амбулаторно. Предварительный диагноз – острый гастроэнтероколит", – сообщает ровенский областной лабораторный центр.

Сейчас специалисты на месте происшествия проводят эпидемическое расследование по установлению источника и факторов передачи инфекции, а также принимают все необходимые меры для того, чтобы ликвидировать данную вспышку.

Напомним, недавно во Львовской области после приема пищи в одном из отелей в больницу попали 17 человек. Все госпитализированные – жители Шепетовского района Хмельницкой области.

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Также сообщалось, что после массового отравления рыбой во Львове чиновники решили начать проверку всех продуктовых рынков Львова и объявить "войну" стихийной торговле.