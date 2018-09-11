В больницу после свадьбы: в Ровенской области массово госпитализируют людей

Сегодня, 14:09

За медицинской помощью обратились 14 человек

Фото: facebook.com
Фото: facebook.com

В Ровенской области 10 сентября была зарегистрирована вспышка острой кишечной инфекции. Массовая госпитализация пострадавших началась после празднования свадьбы 8 сентября в гостинично-развлекательном комплексе "Айвенго", что находится в с. Колоденка Ровенского района.

"На данный момент за медицинской помощью обратились 14 человек. Все заболевшие – взрослые,  жалуются на озноб, тошноту, рвоту, понос, повышенную температуру тела (38-39 ° С). Госпитализированы 8 человек, а еще 6  отказались от госпитализации и лечатся амбулаторно. Предварительный диагноз – острый гастроэнтероколит", – сообщает ровенский областной лабораторный центр.

Сейчас специалисты  на месте происшествия проводят эпидемическое расследование  по установлению источника и факторов передачи инфекции, а также принимают все необходимые меры для того, чтобы ликвидировать данную вспышку.

Напомним, недавно  во Львовской области после приема пищи в одном из отелей в больницу попали 17 человек. Все госпитализированные – жители Шепетовского района Хмельницкой области.

Кроме этого, мы писали о том, что делать, если вы отравились в ресторане.

Также сообщалось, что после массового отравления рыбой во Львове чиновники  решили начать проверку всех продуктовых рынков Львова и объявить "войну" стихийной торговле.
ровно, свадьбы, диагноз, гастроэнтероколит

Вы сейчас просматриваете новость "В больницу после свадьбы: в Ровенской области массово госпитализируют людей". Другие Новости Западной Украины смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Запад

Приехала на вызов и оказалась в больнице: в Ровно напали на врача "скорой"

23 Августа, 13:59

Пьяный друг пациента набросился на женщину с кулаками

Запад

В зале суда. Нацполиция

В Ровно арестовали мажора Бузинарского, который устроил пьяное ДТП

20 Августа, 19:10

Сын бывшего сотрудника МВД Сергей Бузинарский должен провести под стражей 60 суток или внести крупный залог
Загрузка...

Запад

В Ровенской области археологи нашли 15-тысячелетние артефакты

17 Августа, 13:46

Старинные орудия труда были спрятаны на глубине нескольких метров

Запад

Опасные игры: в Ровно ребенок получил смертельный удар током

17 Августа, 06:38

Дети играли возле трансформаторной будки, один из мальчиков случайно взялся за провод
Загрузка...