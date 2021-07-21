В Брюсселе сотни нелегалов объявили сухую голодовку. Они не едят уже два месяца

Протест мигрантов в Бельгии продолжается два месяца/ Фото Reuters, Зоряны Степаненко ("Сегодня") / Коллаж "Сегодня"

Протест 400 нелегальных иммигрантов в Брюсселе перешел на стадию, на которой он может закончиться отставкой правительства Бельгии. Сотни выходцев из Пакистана, Ливии, Ливана, Сирии, Марокко с 23 мая отказались от еды. А сейчас они перешли на сухую голодовку, перестав пить воду или солевой раствор. Некоторые зашили себе рты.

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Об этом передает агентство Reuters.

Голодовка мигрантов в столице Бельгии / Фото Зоряны Степаненко, "Сегодня"

Протестуют около 400 иммигрантов, расположившихся в двух университетах и ​​церковном помещении. Представители медицинской благотворительной организация Medecins Sans Frontieres (MSF), которая взяла на себя опеку над ними, говорят, что некоторые из них могут умереть в ближайшие дни.

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"Пока еще никто не умер, но многие уже на грани. Одной женщине потребовалась капельница. Врачи, которые к ней приехали, сказали, что в любой момент она может умереть", – рассказала корреспондент "Сегодня" Зоряна Степаненко из Брюсселя.

У голодающих много сторонников / Фото Зоряны Степаненко, "Сегодня"

Большинство участников голодовки проживают в Бельгии не один год. Во время пандемии они оказались наиболее уязвимыми к экономическим проблемам. Нелегальный статус не дает им права получить компенсацию от правительства.

"Мы не собираемся проводить отдельную политику для людей, которые бастуют или занимают помещения. В нашей стране 150 тысяч мигрантов без документов, и было бы неправильно делать исключение для 400 человек", – заявил младший министр по вопросам убежища и миграции Бельгии Сэмми Махди.

Отказывается делать какие-либо исключения и премьер-министр Александр де Кро. Две из семи коалиционных партий, социалисты и зеленые, называют его "слишком негибким и законопослушным". Они угрожают, выйти из коалиции, в случае смерти кого-то из протестующих.

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Напомним, что многие страны Европейского Союза периодически сталкиваются с проблемами вокруг нелегальных мигрантов. Зимой в Париже (Франция) около 300 человек заняли помещение неработающего детского сада в одном из районов города с требованием защитить их от холода и эпидемии COVID-19.

Еще чуть раньше в Париже группа неизвестных жестоко избила 15-летнего подростка из Украины недалеко от Эйфелевой башни. В результате парень получил множественные травмы: переломы рук, пальцев, в нескольких местах был пробит череп.