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В центре Черновцов поймали дикого кабана: шел к университету

4 ноября, 13:47

Животное в течении суток гуляло по городу, его замечали в разных местах

В Черновцах коммунальные службы поймали дикого кабана, который более суток разгуливал по центральным улицам города.

Как сообщил на своей Facebook-странице руководитель городского коммунального предприятия "Центр стерилизации животных" Артем Жук, кабана поймали и изолировали.



"По центру города бегал дикий кабан, пугая горожан. После того, как его поймали, передали в Сторожинецкий лесхоз. У него возьмут анализ крови, за животным будут наблюдать в течение 10 дней", – сообщил Артем Жук.

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Перед тем, как поймать животное, в него попали двойной дозой транквилизатора, поскольку вепрь был очень возбужденным.

В соцсетях уже "на полную" обсуждают это событие, и люди искренне рады, что никто не пострадал:

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Черновцы стерилизация животное кабан

Источник: Сегодня

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