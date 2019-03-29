В центре Львова разлили килограмм ртути
Опасное вещество собрали спасатели ГСЧС
Во Львове сегодня, 29 марта в 07.20, на проезжей части по ул. Глибова, 12, что в Шевченковском районе, неизвестные разлили ртуть. Об этом сообщили в управлении по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения ЛГС.
Спасатели ГСЧС обследовали территорию и обнаружили около 1000 грамм разлитой ртути. Опасное вещество собрали, а территорию, где его обнаружили, демеркуризировали. Обстоятельства происшествия устанавливаются.
Напомним, не так давно в салоне самолета в аэропорту "Борисполь" разбили ртутный градусник, спасатели провели демеркуризацию.
Ранее мы писали о том, как обезопасить себя от пролитой ртути. В таких случаях самостоятельно решать проблему не рекомендуется — это опасно для здоровья. В первую очередь нужно обратиться в коммунальную службу спасения и сообщить о случившемся.
Также сообщалось, что два килограмма ртути нашли в подвале одной из многоэтажек Тернополя. Спасатели более чем на четыре часа оцепили периметр дома: собирали разлитое вещество. Подвал полиция взяла под охрану.
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " В центре Львова разлили килограмм ртути". Другие Новости Западной Украины смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Черкасской области вспыхнул жилой дом: погибла женщина
Бездыханное тело в задымленном доме в Жашкове обнаружили соседи