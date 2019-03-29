В центре Львова разлили килограмм ртути

Опасное вещество собрали спасатели ГСЧС

Фото: ЛГС

В центре Львова разлили килограмм ртути //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/e2a/e5e/5c9e2ae5e071d.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/e2a/e5e/5c9e2ae5e071d.jpg 2019-03-29T16:27:02+02:00 Запад Опасное вещество собрали спасатели ГСЧС

Во Львове сегодня, 29 марта в 07.20, на проезжей части по ул. Глибова, 12, что в Шевченковском районе, неизвестные разлили ртуть. Об этом сообщили в управлении по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения ЛГС.

Спасатели ГСЧС обследовали территорию и обнаружили около 1000 грамм разлитой ртути. Опасное вещество собрали, а территорию, где его обнаружили, демеркуризировали. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Напомним, не так давно в салоне самолета в аэропорту "Борисполь" разбили ртутный градусник, спасатели провели демеркуризацию.

Ранее мы писали о том, как обезопасить себя от пролитой ртути. В таких случаях самостоятельно решать проблему не рекомендуется — это опасно для здоровья. В первую очередь нужно обратиться в коммунальную службу спасения и сообщить о случившемся.

Также сообщалось, что два килограмма ртути нашли в подвале одной из многоэтажек Тернополя. Спасатели более чем на четыре часа оцепили периметр дома: собирали разлитое вещество. Подвал полиция взяла под охрану.

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