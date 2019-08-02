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В центре Львова спасали кота – "альпиниста"

Сегодня, 15:55

Мурлыка взобрался на высокий карниз, а в знак благодарности поцарапал спасателей

/ Фото: Pixabay

В центре Львова спасали кота – "альпиниста" https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/1.jpg https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/1.jpg Запад Мурлыка взобрался на высокий карниз, а в знак благодарности поцарапал спасателей

Во Львове вечером 1 августа, около 19:37, к спасателям поступило сообщение, что на ул. Федорова 8, на карниз между третьим и четвертым этажом 4-этажного жилого дома взобрался кот и не может самостоятельно слезть. Высота, на которой оказалось животное – около 12-14 метров.

На место происшествия было отправлено спасательное отделение из девяти человек. Бойцы ГСЧС исследовали территорию, зафиксировались страховочными веревками и с помощью пожарных лестниц добрались к коту, достали его и передали владельцу. В конечном результате перепуганный кот поцарапал своих благодетелей, а публика из местных жителей, в знак благодарности, разразилась громкими аплодисментами.

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Напомним, вчера в Ровенской области спасали брошенную у трассы овчарку: Рома сутки никого не подпускал и ждал хозяина, пока не появился добрый полицейский.

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Фото: REUTERS/Gleb Garanich

Напомним, недавно во Львове патрульные освободили из закрытого автомобиля щенка охотничьей породы курцхаар (немецкий пойнтер), который умирал от жары и жажды.

Ранее сообщалось, что в Ровно спасатели ГСЧС, возвращаясь с ликвидации пожара, сняли с дерева кота. Со слов местных жителей, он там находился более четырех суток – на тонкой ветке и на высоте примерно третьего этажа (9 метров) и громко орал.

Напомним, недавно в Ужгороде бойцы ГСЧС спасали котенка, который застрял в щели открытого балконного окна на 4-м этаже городской пятиэтажки. Он по-кошачьи очень громко "просил о помощи", ведь продвинуться не мог ни вперед, ни назад.

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Львов спасатели кот ГСЧС

Источник: Сегодня

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