В центре Львова вывесили карикатуру с "марионетками"-судьями КСУ (видео)

Рисунок стал реакцией на скандальное решение судей

На фасаде львовской ратуши вывесили карикатуру на судей Конституционного Суда Украины.

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На гигантском баннере изображена кукла-марионетка в судейской мантии и черная рука, которая ею управляет. А под карикатурой подпись: "Конституционный суд на службе у коррупционеров".

Таким образом, говорят во Львове, городские власти отреагировали на скандальное решение КСУ признать незаконной уголовную статью о незаконном обогащении чиновников и необходимости электронного декларирования ими своих доходов.

А накануне во Львове состоялся протестный митинг.

С протестами выступили сегодня и под зданием Конституционного суда в Киеве.

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27 октября Конституционный Суд Украины по представлению группы народных депутатов признал незаконной уголовную статью о незаконном обогащении чиновников (366-1 Уголовного кодекса "Декларирование недостоверной информации") и необходимости электронного декларирования ими своих доходов. Сам суд объяснил свое решение.

Накануне в НАПК заявляли, что суд своим решением заблокировал назначение победителей выборов. Антикоррупционеров лишили доступа к государственным реестрам, которые необходимы для проведения специальной проверки деклараций кандидатов на руководящие должности в органы власти.

В связи с этим 29 октября на Банковой состоялось срочное заседание СНБО под председательством президента. Стало известно, что Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект как неотложный, которым предлагает уволить весь состав Конституционного Суда.

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