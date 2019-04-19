В центре Ужгорода развернули пасхальный городок

Тут можно увидеть тематические композиции, привезенные из разных районов Закарпатья





Все представленные композиции были изготовлены вручную. Кроме того, мастера – ученики и их преподаватели – делятся секретами росписи писанок на мастер-классах. До 7 мая площадь украсят тысячи разукрашенных яиц. Также тут, учитывая особенности орнаментов каждой области, писанками украсили и карту Украины.

Кроме того, к пасхальным праздникам готовятся в Виннице. Там, в центре города установили огромное дерево, которое украсили деревянными писанками и крашанками. Каждая из них весит один килограмм.

Напомним, ранее мы делились рецептом творожной пасхи от Марты Стюарт. "Сегодня" также писали, как приготовить горячие крестовые маффины по рецепту Джейми Оливера.

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