В Черниговской области полиция разыскивает женщину, которая выбросила новорожденного

В Черниговской области полиция попросила о помощи в розысках женщины, выбросившей ребенка

Полиция задержала педофила. Фото: Facebook

В Черниговской области полиция разыскивает женщину, которая выбросила новорожденного //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c3/f02/0e0/5c3f020e09836.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c3/f02/0e0/5c3f020e09836.jpg 2019-02-17T18:48:59+02:00 Запад В Черниговской области полиция попросила о помощи в розысках женщины, выбросившей ребенка

В Черниговской области копы разыскивают женщину, которая родила ребенка и выбросила его на мусорник. Об этом сообщили в пресс-службе областного управления Нацполиции.

Как стало известно, 15 февраля в Нежинскую полицию поступило сообщение о том, что в лесном массиве недалеко от городского полигона твердых бытовых отходов обнаружено тело новорожденного ребенка.

На месте происшествия было установлено, что тело ребенка вложено в разорванный полиэтиленовый пакет. Копы сразу же начала поиски роженицы, которая избавилась от ребенка.

Стражи порядка призвали граждан предоставить любую известную им информацию о женщинах, которые находились на 8-9 месяце беременности; женщинах, которые, будучи беременными, говорили о том, что ребенок нежелательный; женщинах на последних сроках беременности, которые уже несколько дней не выходят из дома на улицу.

Напомним, на Закарпатье молодая женщина нанесла своему ребенку смертельные ножевые ранения, ранила своего отца, а сама пыталась совершить суицид.

Ранее сообщалось, что на Закарпатье полицейские раскрыли жуткое убийство 42-летней жительницы города Хуст. Родную мать убили ее дети, после этого завернули тело в покрывало и почти три километра несли к реке на окраине города.

А в городе Перечин Закарпатской области произошло страшное убийство. 43-летняя женщина погибла от рук собственного сына-подростка. Причиной трагедии стала обычная семейная ссора между двумя кровными родственниками.

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