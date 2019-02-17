В Черниговской области полиция разыскивает женщину, которая выбросила новорожденного
В Черниговской области полиция попросила о помощи в розысках женщины, выбросившей ребенка
В Черниговской области копы разыскивают женщину, которая родила ребенка и выбросила его на мусорник. Об этом сообщили в пресс-службе областного управления Нацполиции.
Как стало известно, 15 февраля в Нежинскую полицию поступило сообщение о том, что в лесном массиве недалеко от городского полигона твердых бытовых отходов обнаружено тело новорожденного ребенка.
На месте происшествия было установлено, что тело ребенка вложено в разорванный полиэтиленовый пакет. Копы сразу же начала поиски роженицы, которая избавилась от ребенка.
Стражи порядка призвали граждан предоставить любую известную им информацию о женщинах, которые находились на 8-9 месяце беременности; женщинах, которые, будучи беременными, говорили о том, что ребенок нежелательный; женщинах на последних сроках беременности, которые уже несколько дней не выходят из дома на улицу.
Напомним, на Закарпатье молодая женщина нанесла своему ребенку смертельные ножевые ранения, ранила своего отца, а сама пыталась совершить суицид.
Ранее сообщалось, что на Закарпатье полицейские раскрыли жуткое убийство 42-летней жительницы города Хуст. Родную мать убили ее дети, после этого завернули тело в покрывало и почти три километра несли к реке на окраине города.
А в городе Перечин Закарпатской области произошло страшное убийство. 43-летняя женщина погибла от рук собственного сына-подростка. Причиной трагедии стала обычная семейная ссора между двумя кровными родственниками.
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