В Черновцах абитуриенты игнорируют карантин: под университетом стоят сотни людей (фото)

В Черновцах, где местные власти решили смягчить карантин, под стенами университета выстроились сотни абитуриентов и их родителей. Люди пытаются сдать документы для официального зачисления.

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Как сообщает "Суспільне", ранее был опубликован список абитуриентов, которые могут поступить на первый курс бюджетной формы обучения.

По словам секретаря приемной комиссии Черновицкого национального университета Тараса Звоздецкого, оригиналы документов можно подать не только лично, но также послать по почте или подать в электронном виде с электронной подписью.

В свою очередь, абитуриенты, которые стоят в очереди, признались, что не знали о возможность подачи оригиналов дистанционно.

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Так, мама абитуриента рассказала, что стоит в очереди несколько часов, при этом никто не следит за соблюдением необходимой дистанции.

В свою очередь, член приемной комиссии Николай Прохоров заявил, что за соблюдением дистанции и масочного режима следят на территории учебного заведения, а вне университета контролировать скопление людей не должны.

Между тем, на фото, сделанных под университетом, можно увидеть, что многие люди не только не соблюдают дистанции, но часто даже не носят защитных масок.

Напомним, ранее мы сообщали, что у стен черновицкой мэрии сотни людей устроили акцию протеста с требованием не вводить дополнительные ограничения. После этих протестов горсовет решил разрешить в городе работу рынков, торговых комплексов, общественного транспорта, а также школ и детских садов.

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Также напомним, что на Буковине вспышку COVID-19 зафиксировали в психоневрологическом интернате. Состояние инфицированных стабильное.

О том, как изменился бизнес на карантине, смотрите в видеосюжете:

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

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