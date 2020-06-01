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В Черновцах бабушка прокатилась на троллейбусе, прицепившись сзади (видео)

1 июня, 09:54

Татьяна Очеретяна Татьяна Очеретяна

Пенсионерку сняли с лестницы и прогнали

В Черновцах пожилая женщина прокатилась по городу, прицепившись к лестнице троллейбуса. Транспорт курсирует в режиме специальных перевозок. Соответствующее видео опубликовали на странице в Facebook "Правдивые новости Буковины".

На видеозаписи видно, как пенсионерка стала на лестницу позади троллейбуса маршрута №9 на улице Винниченко, чтобы добраться до улицы Русской. В публикации рассказали, что уже на ближайшей остановке вышла водитель, сняла женщину с лестницы и прогнала.

Отметим, что в регионе из-за большого количества зараженных не смягчили карантин. Из-за этого транспорт функционирует в ограниченном режиме, только для спецперевозок по пропускам.

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Областной лабораторный центр исследовал за прошлые сутки, 31 мая, 339 анализов на COVID-19. У 28 человек обнаружили заражение коронавирусом. Общая численность инфицированных на Буковине от первого установленного случае составляет 3377 человек. Об этом сообщили в Черновицкой ОГА.

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Выздоровели от COVID-19 за сутки 16 пациентов. Они дважды получили отрицательный результат теста.

"С 1 июня в Украине – очередное ослабление карантина. Однако наша область к нему пока не готова. И число новых случаев, и загруженность госпитальных баз пока остаются весьма значительными", - отметил председатель Черновицкой ОГА Сергей Осачук.

Напомним, по распространению коронавируса в стране лидирует Черновицкая область. Тут число инфицированных уже превысило 3 тысячи. Но, несмотря на большое число больных COVID-19, на заседании профильной комиссии в регионе было решено отменить особый режима въезда и выезда на территорию региона.

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