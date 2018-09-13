В Черновцах боевика "ДНР" приговорили к 12 годам тюрьмы

Сегодня, 14:37

Мужчина участвовал в минометных обстрелах вблизи Донецкого аэропорта

Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

Шевченковский районный суд Черновцов приговорил боевика "ДНР" до двенадцати лет лишения свободы заочно. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Как выяснилось, житель Горловки присоединился к боевикам в мае 2016 года. В частности, он принимал активное участие в боевых действиях против сил АТО и в минометных обстрелах вблизи Донецкого аэропорта, а также Крутой Балки и Авдеевки.

"Суд признал участника группировки виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины, и назначил наказание в виде двенадцати лет лишения свободы заочно с конфискацией имущества. Начало срока отбывания наказания будет исчисляться со дня его задержания и приведения судебного приговора в исполнение", – говорится в сообщении.

На данный момент осужденного объявили в розыск.

Не так давно, правоохранители Объединенных сил разоблачили и задержали несовершеннолетнего участника незаконного вооруженного формирования "ДНР", который патрулировал улицы города Часов Яр с автоматом.

А в Славянске Донецкой области задержали 46-летнюю местную жительницу, которая во время оккупации города пророссийскими войсками работала на террористов.  За сотрудничество с террористами женщине грозит от трех до восьми лет лишения свободы.
боевик

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