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В Черновцах больную COVID-19 девочку сняли с ИВЛ: ребенок идет на поправку

5 мая, 15:59

Тина Наринецкая

Инфицированной – всего пять лет

В Черновцах, где из-за коронавируса в зоне риска оказались сотни детей, на поправку идет больная COVID-19 пятилетняя девочка. Об этом рассказала заместитель главного врача Черновицкой областной детской больницы Оксана Знак, сообщает "Суспільне".

По ее словам, ребенок до сих пор находится в реанимации, но ее состояние уже значительно улучшилось. Также малышке сделали повторный тест на коронавирус, и его результат – отрицательный. Выздоровление ребенка от COVID-19 подтвердит или опровергнет еще один тест.

Ранее мы сообщали, что в медицинских учреждениях Черновцов уже заканчиваются кровати для больных COVID-19. В связи с этим лечением больных из областного центра вызвались заняться больницы в регионе.

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Отметим, что на данный момент в Черновицкой области подтвердили 1948 случаев заражения коронавирусом. Только за последние сутки, 4 мая, в регионе подтвердили 61 новый случай, а исследованы были 376 образцов. Из-за большого числа зараженных на Буковине будет действовать адаптивный карантин.

Видео: Сергей Осачук, Facebook

Также смотрите подробнее карту заболевших по регионам.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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