В Черновцах COVID-19 подтвердили у главврача больницы: подробности

В Черновцах коронавирусной инфекцией COVID-19 заразился главный врач городской больницы. Об этом рассказала заместитель председателя Черновицкой ОГА Наталья Гусак.

"Большая часть больных врачей из Черновцов в городской больнице №1. Среди инфицированных есть и главный врач одной из городских больниц", – рассказала чиновница.

По ее словам, коронавирус на Буковине подтвердили уже у 38 медработников. Большинство из них – из Черновцов и Хотина. Часть медиков лечатся амбулаторно.

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"На сегодня мы уже имеем 38 врачей, которые имеют установленный диагноз COVID-19. Из них 33 лечатся амбулаторно, пятеро в медицинских учреждениях. Не все больные медики имеют признаки заболевания. То есть это может быть и бессимптомное носительство. Эпидемиологи пока еще определяют, сколько из больных медиков заразилось во время выполнения своих обязанностей, а сколько вне рабочего времени", – отметила Гусак.

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На данный момент в Черновицкой области подтвердили 247 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Шесть их них оказались летальными.

Напомним, 6 апреля в Черновцах в областной клинической больнице умер инфицированный COVID-19 72-летний мужчина, который неделю пытался лечиться дома.

Кроме того, ранее в Минздраве рассказали, сколько раз в неделю можно выходить на улицу людям, которые находятся на самоизоляции.

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